«Нулевой» день ПМЭФ завершился в Санкт-Петербурге

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Санкт-Петербург, 31 мая. В Санкт-Петербурге завершился «нулевой» день Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Само мероприятие официально стартует в этот четверг.

«Нулевой» день форума отметился проведением Российского форума малого и среднего предпринимательства, а также концертом звезд балета для делегатов и гостей в Михайловском театре.

Кроме того, в эту среду делегаты от России и стран Латинской Америки, провели обсуждение перспектив сотрудничества. Стоит отметить, что с 2008 года этот регион признан самым быстро развивающимся рынком фармацевтической промышленности.

На Российского форума малого и среднего предпринимательства состоялось заседание с участием первого вице-премьера страны Игоря Шувалова. Участники встречи обсудили, как стимулироваться и развивать бизнес-культуру на примере цифровых технологий.