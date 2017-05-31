Гол Промеса помог футболистам Нидерландов разгромить марокканцев

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Москва, 31 мая. Нидерландские футболисты победили команду Марокко в товарищеском матче.

В составе сборной Нидерландов голы забили полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес и Венсан Янссен. У соперников отличился Мбарк Буссуфа.

Напомним, обе национальные команды продолжают борьбу за попадание в финал чемпионата мира 2018 года.

Ранее был составлен топ самых дорогих футбольных клубов мира. Самым дорогим футбольным клубом по версии аудиторской компании KPMG стал английский «Манчестер Юнайтед».