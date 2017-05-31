Скульптура Родена продана на аукционе в Париже за 3,6 миллиона евро

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Париж, 31 мая. Скульптура из мрамора «Андромеда» работы французского скульптора Огюста Родена была продана на аукционе за 3,6 миллиона евро.

Согласно данным аукциона Artcurial в Париже, скульптура представляет собой фигуру девушки, лежащей на грубом камне. Она является иллюстрацией греческой легенды о красавице, которую принесли в жертву чудовищу. «Андромеда» выполнена в период с 1886 по 1887 год. Роден подарил скульптуру чилийскому дипломату Карлосу Морла Викунья, у наследников которого она хранилась до недавнего времени.

Оценочная стоимость скульптуры начиналась с 800 тысяч евро.