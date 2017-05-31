Минэкономразвития сообщает об ускорении роста ВВП России в апреле

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Москва, 31 мая. Рост ВВП России в апреле 2017 года ускорился на 1,4% в годовом выражении. Такие данные приводит официальный сайт российского Минэкономразвития.

Как сообщает ведомство, в первом квартале 2017 года ускорение роста ВВП по сравнению с прошлым годом составило 0,5% . Ускорение роста ВВП в апреле составило 1,4%. Индекс ВВП, очищенный от сезонности, оценивается в 0,2% месяц к месяцу.

Также Минэкономразвития отмечает, что в апреле сохранились тенденции, сформированные в первом квартале 2017 года. Вклад в прирост ВВП был распределен между транспортом (0,5 процентного пункта), добычей полезных ископаемых (0,3 процентного пункта), энергетикой (0,2 процентного пункта), а также торговлей и обрабатывающими производствами (по 0,1 процентного пункта).