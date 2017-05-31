Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Меланья Трамп назвала возмутительным фото ведущей с муляжом головы президента

Меланья Трамп назвала возмутительным фото ведущей с муляжом головы президента

23:27  31 Мая 2017
162

Меланья Трамп назвала возмутительным фото ведущей с муляжом головы президента

Вашингтон. 31  мая. Супруга президента США Меланья Трамп назвала возмутительным фото с отрезанной головой супруга, сделанное ведущей телеканала CNN Кэти Гриффин.

Как пишет Hill, первая леди страны назвала этот факт возмутительным. Она также усомнилось в  душевном здоровье человека, сделавшего снимок.

Напомним, ранее TMZ опубликовал фотографии Гриффин, которые были сделаны фотографом Тайлером Шилдсом. Комедийная актриса Кэти Гриффин была уволен с канала СNN после того, как в опубликовала в сети фотографии с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа.

Алия Садыкова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть