Меланья Трамп назвала возмутительным фото ведущей с муляжом головы президента

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Вашингтон. 31 мая. Супруга президента США Меланья Трамп назвала возмутительным фото с отрезанной головой супруга, сделанное ведущей телеканала CNN Кэти Гриффин.

Как пишет Hill, первая леди страны назвала этот факт возмутительным. Она также усомнилось в душевном здоровье человека, сделавшего снимок.

Напомним, ранее TMZ опубликовал фотографии Гриффин, которые были сделаны фотографом Тайлером Шилдсом. Комедийная актриса Кэти Гриффин была уволен с канала СNN после того, как в опубликовала в сети фотографии с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа.