Сирия: оппозиционные группировки в Алеппо находятся на грани войны

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Дамаск, 31 мая. Вооруженные группировки «Ахрар Аль-Шам» и «Тахрир Аль-Шам» в Алеппо находятся на грани войны.

Как сообщается, боевики «Тахрир Аль-Шам» арестовали высокопоставленного командира «Ахрар Аль-Шам», а также несколько рядовых членов группировки. В ответ «Ахрар Аль-Шам» казнила не менее одиннадцати членов «Тахрир Аль-Шам».

Напомним, что раньше сообщалось о том, что в тюрьмах боевиков в Алеппо, в частности, террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), за время оккупации города были убиты или искалечены несколько сотен жителей города.