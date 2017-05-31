Сирия: ВВС США оказались неподготовленными к борьбе с ИГИЛ

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Вашингтон, 31 мая. Америка слишком торопилась отправить свою авиацию на борьбу с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ* в Сирии.

Как пишет The Drive, из-за этой причины тактика в бомбежках ВВС США практически отсутствует, отсюда и промахи. Бомбы не попадают по целям.

По данным издания, это не особенно удивительно, что предлагаемый бюджет американских военных на 2018 финансовый год включает в себя значительное увеличение расходов на боеприпасы.

Ранее в МИД РФ объяснили, как авианалеты коалиции США помогают ИГ*. Удары ВВС западной коалиции в Сирии только осложняют обстановку в стране и не имеют ничего общего с борьбой с терроризмом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

* Организация запрещена на территории РФ.