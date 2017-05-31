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Украина
Савченко предложила сформировать украинский легион для войны за рубежом

Савченко предложила сформировать украинский легион для войны за рубежом

23:16  31 Мая 2017
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Савченко предложила сформировать украинский легион для войны за рубежом

Киев, 31 мая. Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила сформировать «украинский легион» из ветеранов Донбасса для участия в вооруженных конфликтах за рубежом.

По ее словам, создание такого формирования помогло бы украинским военным справиться с поствоенным синдромом. Кроме того, украинские легионеры смогут зарабатывать на жизнь.

Савченко также добавила, что подобные воинские формирования востребованы в мире, поскольку вооруженные конфликты происходят постоянно.Стоит отметить, что ранее Надежда Савченко заявила, что планирует принять участие в выборах президента Украины в 2019 году, передает «Утро.ру».

#донбасс #савченко #легион
Алексей Громов
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