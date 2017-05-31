Немецкая полиция отпустила сирийского беженца, подозреваемого в подготовке теракта

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Берлин, 31 мая. 17-летний беженец из Сирии, подозреваемый в подготовке теракта в Берлине, был освобожден из под ареста и отпущен немецкой полицией на свободу.

Как сообщает официальный Twitter полиции федеральной земли Бранденбург, 17-летний сириец Нидаль А. был освобожден из-под ареста по решению прокуратуры Потсдама. Отмечается, что следствие не смогло доказать причастности задержанного к подготовке теракта или связям к каким-либо террористическим группировкам.

Напомним, что 17-летний сириец был задержан по подозрению в подготовке теракта в Берлине.