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Политика
Сирия: САА продолжает ожесточенные бои с ИГИЛ в районе Аббасия в городе Хомс

Сирия: САА продолжает ожесточенные бои с ИГИЛ в районе Аббасия в городе Хомс

22:58  31 Мая 2017
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Сирия: САА продолжает ожесточенные бои с ИГИЛ в районе Аббасия в городе Хомс

Дамаск, 31 мая. Правительственные войска продолжают ожесточенные бои с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.

Об этом сообщается на странице «Калаат аль-Мадик» в Twitter.

Согласно данным в социальной сети, активные боевые действия продолжаются в районе Аббасия города Хомс. 

Ранее сообщалось, что войска Сирии теснят «умеренную» оппозицию на юге провинции. Военные источники отмечали, что наиболее активные столкновения происходят в районах Хельба и Бадия эш-Шам.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алия Садыкова
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