Сирия: САА продолжает ожесточенные бои с ИГИЛ в районе Аббасия в городе Хомс
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Дамаск, 31 мая. Правительственные войска продолжают ожесточенные бои с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.
Об этом сообщается на странице «Калаат аль-Мадик» в Twitter.
Согласно данным в социальной сети, активные боевые действия продолжаются в районе Аббасия города Хомс.
Ранее сообщалось, что войска Сирии теснят «умеренную» оппозицию на юге провинции. Военные источники отмечали, что наиболее активные столкновения происходят в районах Хельба и Бадия эш-Шам.
* Организация запрещена на территории РФ.
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