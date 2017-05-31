Сирия: САА продолжает ожесточенные бои с ИГИЛ в районе Аббасия в городе Хомс

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Дамаск, 31 мая. Правительственные войска продолжают ожесточенные бои с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии.

Об этом сообщается на странице «Калаат аль-Мадик» в Twitter.

Согласно данным в социальной сети, активные боевые действия продолжаются в районе Аббасия города Хомс.

Ранее сообщалось, что войска Сирии теснят «умеренную» оппозицию на юге провинции. Военные источники отмечали, что наиболее активные столкновения происходят в районах Хельба и Бадия эш-Шам.

* Организация запрещена на территории РФ.