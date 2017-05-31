Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Тринадцать турецких военных погибли в результате крушения вертолета в Турции

Тринадцать турецких военных погибли в результате крушения вертолета в Турции

22:51  31 Мая 2017
86

Тринадцать турецких военных погибли в результате крушения вертолета в Турции

Анкара, 31 мая. На юго-востоке Турции разбился военный вертолет. Как сообщает генштаб Турции, в результате катастрофы погибли тринадцать военных, в том числе – один генерал.

Инцидент произошел в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

По словам местных властей, вертолет Сoagar разбился через три минуты после взлета из-за столкновения с ЛЭП. На место происшествия уже вылетел министр обороны Турции Фикри Ышык.

#турция #вертолет
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть