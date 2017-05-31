Тринадцать турецких военных погибли в результате крушения вертолета в Турции

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Анкара, 31 мая. На юго-востоке Турции разбился военный вертолет. Как сообщает генштаб Турции, в результате катастрофы погибли тринадцать военных, в том числе – один генерал.

Инцидент произошел в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

По словам местных властей, вертолет Сoagar разбился через три минуты после взлета из-за столкновения с ЛЭП. На место происшествия уже вылетел министр обороны Турции Фикри Ышык.