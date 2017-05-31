Стала известна причина крушения Ту-154 Минобороны РФ в декабре 2016 года

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Москва, 31 мая. Министерство обороны России обнародовало итоги расследования катастрофы Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года.

Согласно отчету ведомства, причиной падения самолета могли стать ошибки в действиях командира экипажа. Комиссия по расследованию крушения борта Минобороны РФ состояла из экспертов военного ведомства, Минтранса, Минпромторга, концерна «Туполев», а также Межгосударственного авиационного комитета.

Изучив и проанализировав все данные, специалисты обнаружили нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира лайнера. По мнению экспертов, это могло привести к крушению воздушного судна.

Комиссия также отметила, что не нашла нарушений в рассадке пассажиров Ту-154, а также в загрузке и центровке перевозимого груза. Минобороны также исключило нарушения правил заправки самолета топливом в аэропорту Сочи.

Напомним, самолет министерства обороны России потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Борт направлялся в Сирию. Все 92 человека – экипаж и пассажиры, летевшие этим рейсом – погибли.