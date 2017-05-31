ИГ угрожает актерам саудовского телешоу о жизни в оккупированной Ракке

В Избранное

Скопировать

Эр-Рияд, 31 мая. Телевидение Саудовской Аравии запустило телешоу под названием «Черные вороны», в котором рассказывается о жизни в оккупированной боевиками «Исламского государства»* (ИГ*, запрещенная в России террористическая организация) сирийской Ракке. В основу шоу легли рассказы очевидцев.

После выхода шоу в эфир, актеры и другие члены съемочной группы стали получать в свой адрес угрозы от террористов. Однако режиссер шоу Али Джабер намерен продолжать съемки.

Отмечается, что компания MBC, на канале которой выходит шоу, отнеслась к угрозам серьезно и уже усилила охрану в своих офисах в Дубае, Бейруте, Каире, Эр-Рияде и Джидде.

Как объяснил режиссер, его шоу является вкладом в борьбу с ИГ, пишет портал ansamed.info.

«ИГ – это не просто организация. Это идея. А идею нельзя просто разбомбить, ее можно победить лишь с помощью другой, более прогрессивной и убедительной идеи», – объяснил он.

* Организация запрещена на территории РФ.