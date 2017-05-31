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Экономика
Google удовлетворен разрешением спора с ФАС — Шувалов

Google удовлетворен разрешением спора с ФАС — Шувалов

22:54  31 Мая 2017
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Google удовлетворен разрешением спора с ФАС — Шувалов

Москва, 31 мая. Компания Google удовлетворена разрешением спора с российской Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Они сказали, что полностью удовлетворены разрешением спора с ФАС, они заплатили штраф, и все в порядке», — сказал Шувалов.

Напомним, двухлетнее разбирательство между ФАС и Google завершилось 17 апреля заключением мирового соглашения сроком на шесть лет и девять месяцев. Компания согласилась выплатить штраф, и предоставить всем россиянам возможность самостоятельно выбирать поисковую систему на гаджетах с операционной системой Android.

#google #фас
Алексей Громов
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