Минобороны РФ: Нарушений правил заправки разбившегося Ту-154 не было

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Москва, 31 мая. Комиссия по расследованию крушения Ту-154, упавшего в Черное море, не выявила нарушений правил заправки самолета. Об этом говорится в официальном отчете Минобороны России по итогам расследования катастрофы декабря 2016 года.

Согласно данным, никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов не установлено.

Также эксперты не нашли нарушений в рассадке пассажиров в самолете, в загрузке и центровке перевозимого груза, вес которого составлял 150 килограммов.

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение 25 декабря 2016 года. 92 человека, летевшие этим рейсом в Сирию, погибли.