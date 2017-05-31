Нидерланды закроют пять тюрем из-за нехватки заключенных

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Амстердам, 31 мая. Правительство Нидерландов приняло решение закрыть пять тюрем из-за нехватки заключенных в стране.

Как сообщает местная пресса, власти страны намерены ликвидировать ненужные исправительные учреждения до конца лета. Ожидается, что страна потеряет около 2,6 тысяч рабочих месте. Примерно 700 человек смогут перевести на другие должности в системе правоохранительных органов.

Еще в 2013 году власти Нидерландов ликвидировали 19 ненужных тюрем. Изначальный проект по закрытию лишних исправительных учреждений предусматривал ликвидацию 26 тюрем.

Представители Социалистической партии Нидерландов полагают, что отсутствие преступников в тюрьмах связано с плохой работой полиции.