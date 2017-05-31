Неизвестные атаковали нефтяной танкер у берегов Йемена

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Москва, 31 мая. В Красном море у берегов Йемена неизвестные напали на нефтяной танкер, передает ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел в Баб-эль-Мандебском проливе. Танкер водоизмещением 70 тысяч тонн подвергся обстрелу из реактивного гранатомета. Несмотря на повреждения, танкер смог продолжить движение.

В командовании морской операцией Евросоюза по противодействию пиратству «Аталанта» заявили, что к нападению может быть причастна группировка из Йемена.

Стоит отметить, что в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Страна поделена между повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и правительственными войсками президента Абд-Раббу Мансура Хади, которого поддерживает международная коалиция во главе с Саудовской Аравией.