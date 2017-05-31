Туристам запретили фотографировать слишком красивую деревню в Швейцарии

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Бергюн, 31 мая. Власти швейцарской деревни Бергюн подписали постановление, запрещающее туристам фотографировать местные виды из-за того, что те чересчур живописны. За запрет высказалось большинство чиновников, проголосовавших на последнем муниципальном собрании.

Как считают местные жители, виды деревни и окружающего ее ландшафта настолько живописны, что, будучи размещенными в соцсетях, могут сделать других пользователей несчастными, поскольку те не смогут оказаться в «столь прекрасном месте», сообщает гащета «Известия».

Глава Бергюна Питер Николай призвал туристов приезжать в деревню, чтобы убедиться в живописности видов своими глазами. Если же туристы решат нарушить запрет, их ждет штраф в 5 евро.