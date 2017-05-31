Уволенный Трампом глава ФБР решил выступить на открытых слушаниях
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Вашингтон, 31 мая. Уволенный президентом США Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми намерен выступить на открытых слушаниях комитета сената по разведке.
Как сообщил CNN, бывший руководитель службы готов рассказать о том, как обсуждал с Трампом расследование о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. Дата, когда Коми сможет выступить на слушаниях, еще не определена.
Напомним, американский президент уволил Коми 9 мая за то, что он «плохо справлялся с работой».
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