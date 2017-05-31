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Политика
Уволенный Трампом глава ФБР решил выступить на открытых слушаниях

Уволенный Трампом глава ФБР решил выступить на открытых слушаниях

22:14  31 Мая 2017
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Уволенный Трампом глава ФБР решил выступить на открытых слушаниях

Вашингтон, 31 мая. Уволенный президентом США Дональдом Трампом директор ФБР Джеймс Коми намерен выступить на открытых слушаниях комитета сената по разведке.

Как сообщил CNN, бывший руководитель службы готов рассказать о том, как обсуждал с Трампом расследование о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. Дата, когда Коми сможет выступить на слушаниях, еще не определена.

Напомним, американский президент уволил Коми 9 мая за то, что он «плохо справлялся с работой».

Алия Садыкова
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