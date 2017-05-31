Лондонская полиция впервые в истории набирает детективов без опыта работы

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Лондон, 31 мая. Впервые в истории Скотленд-Ярда на должности детективов лондонской полиции набирают кандидатов без опыта работы в правоохранительных органах. Претендентам достаточно иметь высшее образование и пройти курс базовой подготовки, говорится в объявлении, размещенном на сайте ведомства.

«Впервые в истории британской полиции жители Лондона получат возможность вступить в команду Скотленд-Ярда непосредственно в качестве детектива, немедленно получить работу в отделе расследований после базовой подготовки», — говорится в сообщении.

Набор в команду Скотленд-Ярда будет осуществляться с 31 мая по 3 июля. По мнению британских правоохранителей, люди без опыта смогут привнести новые знания и личный опыт в работу ведомства.