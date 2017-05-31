Минобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 над Черным морем

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Москва, 31 мая. Министерство обороны России обнародовало данные расследования катастрофы Ту-154 над Черным морем.

По данным ведомства, причиной происшествия могли быть ошибочные действия командира экипажа. Согласно официальным данным, представленным Минобороны РФ, расследование авиакатастрофы самолета Ту-154 завершено.

Эксперты изучили обстоятельства, предшествовавшие катастрофе, они также проанализировали технические параметры полета Ту-154 с момента взлета с аэропорта Сочи.

Комиссия пришла к выводу, что причиной инцидента могло стать нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна. Это могло привести к ошибочным действиям пилотов.

Напомним, Ту-154 министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем, когда направлялся в Сирию. Трагедия произошла утром 25 декабря 2016 года. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли.