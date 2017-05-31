Мутко: Российские болельщики будут вести себя правомерно на Кубке конфедераций и ЧМ-2018

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Москва, 31 мая. Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира по футболу 2018 года не будут испорчены поведением болельщиков. Так считает вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутков.

«Я уверен, что наши болельщики не позволят себе такого никогда. Мы, как и те, кто приедет на турниры, должны уважать культуру и традиции России... Наши болельщики будут себя вести правомерно», — подчеркнул он.

Напомним, ранее заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко указал на то, что продажа алкоголя на матчах Кубка конфедераций не вызывает опасений.