Гол Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Астану» на чемпионате Казахстана

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Москва, 31 мая. Нападающий футбольного клуба «Кайрат» Андрей Аршавин помог своему клубу добиться победы над «Астаной» в матче 20-го тура чемпионата Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Точным ударом с линии штрафной Аршавин открыл счет в середине первого тайма. Далее последовал автогол одного из игроков «Астаны», а уже на 76-ой минуте Иво Иличевич установил окончательный счет - 3:0.

Эта победа стала четвертой подряд для «Кайрата». В настоящее время «Кайрат» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Астаны» на два очка.