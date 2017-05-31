Молодежная сборная России по футболу разгромила белорусов в товарищеском матче

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Москва, 31 мая. Молодежная сборная России, в которую входят игроки не старше 21 года, одержала сокрушительную победу на сборной Белоруссии. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу россиян.

Игра прошла на стадионе «Октябрь» в Москве.

Гола в ворота белорусов забили Федор Чалов (22-я минута), Ильзат Ахметов (41), Иван Обляков (51), Алексей Гасилин (79), Зелимхан Бакаев (82, 90) и Даниил Фомин (89).

Матч прошел в рамках подготовки российской молодежной сборной к отборочному турниру молодежного чемпионата Европы. В предыдущем матче россияне обыграли сборную Узбекистана со счетом 4:3.