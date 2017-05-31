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Спорт
Мутко не беспокоит продажа пива на матчах Кубка конфедераций

Мутко не беспокоит продажа пива на матчах Кубка конфедераций

22:06  31 Мая 2017
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Мутко не беспокоит продажа пива на матчах Кубка конфедераций

Москва, 31 мая. Продажа пива на матчах Кубка конфедераций 2017 года не вызывает опасений у заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко.

«Продажа пива на стадионах и в фанатских зонах — желание FIFA. Никаких опасений на этот счет нет. В целях безопасности проносить напитки в стеклянной таре будет запрещено», — подчеркнул спортивный функционер.

Напомним, ранее стало известно о том, что Росавиация временно ограничила использование воздушного пространства Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани.

#мутко
Алексей Громов
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