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Экономика
Россельхознадзор усилит лабораторный контроль продукции из Белоруссии

Россельхознадзор усилит лабораторный контроль продукции из Белоруссии

21:55  31 Мая 2017
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Россельхознадзор усилит лабораторный контроль продукции из Белоруссии

Москва, 31 мая. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) планирует ввести со 2 июня 2017 года усиленный лабораторный контроль продукции пяти предприятий из Белоруссии. Об этом проинформировали представители ведомства.

Речь идет о «Кобринской птицефабрике», «Молодечненском молочном комбинате», «Молочном мире», «Слонимском мясокомбинате» и «Слуцком сыродельном комбинате».

«Также со 2 июня вводятся временные ограничения на поставки продукции с ОАО «Солигорская птицефабрика», — отметили в Россельхознадзоре.

Ранее стало известно о том, что в белорусском молоке обнаружены антибиотики для лечения сифилиса.

#белоруссия
Алексей Громов
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