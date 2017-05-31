В Ростовской области задержаны подозреваемые в подготовке теракта

В Избранное

Скопировать

Ростов-на-Дону, 31 мая. Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело против двух жителей области, подозреваемых в подготовке теракта.

По данным ведомства, в конце марта 2017 года двое жителей Ростовской области готовили террористический акт в одном из торговых центров. Подозреваемые незаконно приобрели и три тротиловые шашки общей массой 600 граммов, а также электродетонатор.

Подозреваемые задержаны, в ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых сотрудники спецслужб кроме взрывчатки и детонатора обнаружили экстремистскую литературу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по трем статьям УК России, в том числе «Террористический акт». Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.