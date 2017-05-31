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Экономика
Стоимость барреля нефти упала ниже 50 долларов

Стоимость барреля нефти упала ниже 50 долларов

21:46  31 Мая 2017
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Стоимость барреля нефти упала ниже 50 долларов

Лондон, 31 мая. Стоимость нефти марки Brent продолжает падать. На Лондонской бирже июльские контракты на нефть этой марки упали до 49,95 долларов за баррель.

Нефть марки WTI также подешевела, ее июльская цена составила 48,02 доллара.

Как предполагают аналитики, падение цен на нефть вызвано опасениями инвесторов, которые считают, что усилия стран как входящих, так и не входящих в ОПЕК по сокращению добычи не позволят снизить запасы нефти до намеченного уровня на фоне усиливающейся добычи нефти в США.  

Падение стоимости нефти ниже отметки в 50 долларов может означать, что рынок не считает меры ОПЕК по сокращению добычи недостаточными.

 

#нефть
Антон Зарубин
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