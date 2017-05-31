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Сирия, 31 мая. «Джейш Аль-Ислам»***** отбила атаку САА в Восточной Гуте Дамаска. ВВС коалиции уничтожили одного из основателей информагентства ИГ* «Аль-Амак» в Дейр эз-Зоре. В Даръа прибыл полковник САА, чтобы спланировать контрнаступление на позиции ССА** и «Джебхат ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): наносит удары по опорным пунктам террористов ИГ недалеко от населенного пункта Аль-Бгелийя в пригороде Дейр эз-Зора; ведет бомбардировки позиций боевиков ИГИЛ* в районе города Укейрибат на востоке Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило и ранило восьмерых солдат САА в районе населенного пункта Аль-Аббасия и развязки Ат-Талила на востоке провинции Хомс; обстреляло населенный пункт Барри Шарки в восточной части Хамы.

«Джейш Аль-Ислам»: отбила атаку САА в Восточной Гуте Дамаска; потеряла населенный пункт Аль-Ашари в боях с отрядами «Файлак Ар-Рахман».

Международная коалиция: уничтожила одного из основателей информагентства ИГ «Аль-Амак» в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

К северу-востоку от Дамаска продолжаются ожесточенные столкновения. Правительственные войска штурмовали позиции радикалов, расположенные вблизи населенного пункта Хош Аль-Давахра. Согласно данным оппозиционного источника, боевикам «Джейш Аль-Ислам» удалось отбить атаку Сирийской арабской армии (САА) в Восточной Гуте Дамаска. Однако ряд территорий в этом районе армии Башара Асада ранее все же удалось освободить, как сообщало информационное агентство Al Masdar News.

В то же время боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» и коалиции «Тахрир Аш-Шам» ведут ожесточенные бои между собой. Ранее радикалы «Армии Ислама» отбили у «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников поселение Аль-Ашари, захватив при этом 57-мм артиллерийскую установку и уничтожив нескольких бывших соратников.

В конфликт вновь вмешалось антиправительственное формирование «Файлак Ар-Рахман», действующее на стороне альянса «Тахрир аш-Шам». Радикалы начали контратаку опорных пунктов противника в районе Аль-Ашари, в конечном итоге заставив отряды «Джейш Аль-Ислам» отступить. В результате противостояния было убито и ранено десятки боевиков с обеих сторон, сообщает AMN.

Провинция Алеппо

Произошел еще один взрыв у штаба боевиков группировки «Ахрар Аль-Шаркия» в городе Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. Два командира оппозиционного формирования Абу Хумам и Абу Хатем получили ранения. Информация была опубликована на новостной странице в социальной сети Twitter (SyrianLense).

Напомним, ранее также был зафиксирован взрыв самодельного взрывного устройства, заложенного боевиками «Исламского государства»* еще до того, как 23 февраля этого года город и окрестности перешли под контроль «свободной армии» и турецких войск.

Провинция Хомс

Появились данные о потерях в ходе сражений в восточной части провинции. Террористы «Исламского государства» убили четырех солдат сирийской армии и ранили еще четверых в районе населенного пункта Аль-Аббасия и развязки Ат-Талила, передает информационный Twitter-канал (kiltafuf1). Ранее сообщалось о том, что в данной части региона ведутся бои между правительственными войсками и отрядами ИГИЛ.

Информационный портал Arblive, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает, что боевики «свободной армии» захватили контрольно-пропускной пункт «Заза» и поселение Аль-Саба Бияр на востоке Хомса.

Однако военные источники информагентства Al Masdar News утверждают, что этот якобы захват территорий боевиками на самом деле был не более чем просто ракетным обстрелом позиций САА, проведенным издалека. Портал AMN добавляет, что радикалам, несмотря на многочисленные попытки, пока так и не удается приблизиться к позициям правительственных войск в этом районе.

Провинция Дэйр эз-Зор

В результате удара ВВС международной коалиции, возглавляемой США, по городу Аль-Маядин был уничтожен один из основателей новостного агентства «Исламского государства» «Аль-Амак». Авиаударом коалиционных военных самолетов также была убита дочь боевика, а его жена сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщает местный источник в Twitter (jenanmoussa).

Как сообщает Twitter-канал (news_fpa), сирийская авиация также интенсифицировала удары по опорным пунктам террористов ИГ недалеко от населенного пункта Аль-Бгелийя в пригороде Дейр эз-Зора. Информации о нанесенном радикалам ИГИЛ уроне пока не поступало.

Провинция Даръа

Местные источники передают, что вчера вечером полковник САА Махер Аль-Асад прибыл в город Изра к северу от Даръа для того, чтобы спланировать контрнаступление на укрепрайоны боевиков в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад. Ранее уже сообщалось о том, что правительственные войска планируют дать отпор боевикам в южных окрестностях столицы региона, поскольку радикалы, несмотря на режим без огня, действующий на юго-западе провинции, продолжают наступать на позиции САА. Также поступала информация о прибытии подкрепления в лице 4-й дивизии армии САР в данный регион.

Согласно данным информационного портала Enabbaladi, на настоящий момент дополнительные подразделения сирийской армии дислоцируются к северу от столицы провинции. Напомним, боевики сейчас контролируют около 60 процентов города Даръа.

Провинция Хама

Террористы «Исламского государства» обстреляли из минометов населенный пункт Барри Шарки на востоке провинции Хама, сообщает источник в соцсети Twitter (syria_scope). Погибших нет, однако поселению был нанесен серьезный материальный ущерб. Напомним, сирийская армия успешно развивает наступление на данном направлении, правительственные войска уже взяли под контроль населенный пункт Бархути, отбив его у радикалов ИГИЛ.

Сирийская авиация также постоянно наносит авиаудары по опорным пунктам боевиков ИГИЛ в районе города Укейрибат, ключевого оплота «Исламского государства» в регионе.

Ирак

Сегодня вечером иракская федеральная полиция и солдаты 9-й дивизии уже установили контроль над половиной района Аль-Зинджили на западе города Мосул и теперь ведут наступление на укрепрайоны террористов «Исламского государства» в оставшейся части кварталов, а также в соседнем районе Аль-Шафаа. В ходе зачистки территорий Аль-Шафаа от боевиков иракская армия обнаружила 23 ракеты, принадлежавших террористам ИГ, сообщает информационный портал Al Sumaria News.

Радикалы ИГИЛ продолжают постепенно терять контроль над остатками занимаемых ими территорий Мосула. Агентство «Аль-Амак» все реже публикует материалы, связанные с битвой за этот город, поскольку боевики ИГ терпят потерю за потерей, также отмечает Al Sumaria News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)