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Происшествия
Женщина погибла в московском метро, упав на пути

Женщина погибла в московском метро, упав на пути

21:38  31 Мая 2017
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Женщина погибла в московском метро, упав на пути

Москва, 31 мая. После падения на рельсы на станции московского метро «Сходненская» погибла женщина. Движение поездов на этом участке было временно приостановлено, сейчас станция работает в обычном режиме.

Как рассказал руководитель УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел в 19:21. Женщина упала под подъезжающий поезд. По данным службы метрополитена, женщина скончалась от полученных травм.

Движение поездов было восстановлено в 19:49, когда напряжение вновь было подано на пути. Мышляев отметил оперативную и слаженную работу всех служб, которые приняли участие в ликвидации этого происшествия.

По словам всех очевидцев этого происшествия, включая машиниста, погибшая намерено спрыгнула на пути.

 

#москва #метро
Антон Зарубин
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