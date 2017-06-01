Российские мультипликаторы оценили итоги встречи с Путиным

Москва, 31 мая. Российские мультипликаторы остались довольны итогами встречи с главой государства Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Он оценил то, что отрасль сделала за последние шесть лет, как она смогла вырасти и развиться. Мы довольны встречей», — цитирует ее слова РИА Новости.