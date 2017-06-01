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Российские мультипликаторы оценили итоги встречи с Путиным

Российские мультипликаторы оценили итоги встречи с Путиным

0:00  1 Июня 2017
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Российские аниматоры оценили итоги встречи с Путиным

Москва, 31 мая. Российские мультипликаторы остались довольны итогами встречи с главой государства Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Он оценил то, что отрасль сделала за последние шесть лет, как она смогла вырасти и развиться. Мы довольны встречей», — цитирует ее слова РИА Новости.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин считает анимацию важной составляющей отечественной кинематографии.

Алексей Громов
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