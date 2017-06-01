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Сирия, 1 июня. Корабли ВМФ РФ нанесли ракетный удар по опорным пунктам террористов ИГ* к востоку от Пальмиры. САА освободила ряд населенных пунктов на востоке провинций Алеппо и Хама. Курды заняли территории в двух километрах от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВМФ РФ: ракетным ударом уничтожил военную технику и транспортные средства террористов ИГ на востоке от Пальмиры.

Сирийская арабская армия (САА): ликвидировала группу радикалов ИГ в Западном Каламуне; освободила населенные пункты Хирбат аль-Фар и Аль-Улва на востоке Алеппо; уничтожила командный пункт ИГ вблизи Масканы; нанесла удар по укрепрайонам радикалов на юге провинции Алеппо; уничтожила танк и оборонительные сооружения боевиков ИГ на востоке Хомса; наносила авиаудары в районе ключевого форпоста ИГ Укейрибат; освободила населенный пункт Бархути в восточной части Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло часть района Аль-Занджили в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила 30 боевиков ИГ в Западном Каламуне.

Курды: заняли населенный пункт Раккат Ас-Самра и деревню Раккат к востоку от Ракки; захватили участок дороги М6 в ходе боев у деревни Хунейда в провинции Ракка; обнаружили тоннель террористов ИГ в Ат-Табке.

Провинция Дамаск

После эвакуации последней партии боевиков в Идлиб правительственные войска начали обследовать территории Барзы, находившейся в оккупации вооруженной оппозиции с 2011 года. В тюрьме радикалов были обнаружены 35 человек, взятых в заложники за последние пять лет. Среди заключенных, как сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News, были как бойцы Сирийской арабской армии (САА), так и мирные жители.

Информагентство Al Manar News сообщало о том, что возобновились военные операции в районе западных склонов гор Каламуна, где правительственным войскам удалось ликвидировать группу радикалов «Исламского государства»*. Кроме того, 30 боевиков ИГ были уничтожены Свободной сирийской армией (ССА) и исламистами коалиции «Тахрир Аль-Шам», передавал военный источник в Twitter (eldorar1).

В Восточной Гуте Дамаска продолжилось противостояние между антиправительственными формированиями «Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам»*****. Как сообщал Twitter-канал (QalaatAlMudiq), боевики коалиции предприняли попытку контрнаступления на город Аль-Ашари, который во вторник был захвачен радикалами «Армии Ислама». Добиться каких-либо значимых результатов «Тахрир Аш-Шам» не удалось, однако исламисты уничтожили бульдозер «Джейш Аль-Ислам». Вчера вечером Аль-Ашари все таки был отбит формированием «Файлак Ар-Рахман».

Кроме того, в Восточной Гуте отмечались столкновения между армией Башара Асада и радикалами вооруженной оппозиции. Боевики «Джейш Аль-Ислам» обстреливали район Дахия Аль-Асад. Погибших и раненых в результате ударов нет.

Провинция Алеппо

Части правительственных войск во главе со спецотрядом «Тигры» продолжили развивать наступление на юго-востоке провинции, двигаясь в направлении главного оплота «Исламского государства» в регионе — Масканы. САА освободила населенные пункты Хирбат аль-Фар и Аль-Улва, а также взяли в плен троих радикалов ИГ в районе населенного пункта Фария. ВВС Сирии также интенсифицировали авиаудары по позициям ИГИЛ на данном направлении. В ходе бомбардировок сирийских военных самолетов был уничтожен командный пункт «Исламского государства» и десятки террористов ИГ.

К югу от столицы региона в минувшие сутки отмечались столкновения между сирийской армией и отрядами вооруженной оппозиции. Армия Башара Асада нанесла удар по опорным пунктам радикалов недалеко от населенных пунктов Зетан и Халса. Об этом сообщал источник в соцсети Twitter (Haq_News_Agency).

Тем временем на северо-востоке провинции в городе Аль-Баб были зафиксированы взрывы СВУ, в результате которых погибло три человека, еще несколько получили тяжелые ранения, сообщал информационный портал Al Manar News. Взрывные устройства были установлены еще террористами ИГ, в то время, когда Аль-Баб находился в оккупации «Исламского государства».

Напомним, город был взят под контроль Сирийской свободной армией (ССА) и турецкими войсками 23 февраля этого года в ходе операции «Щит Евфрата».

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс в ходе наступления правительственных войск был уничтожен танк и экипаж боевиков «Исламского государства» в районе Расмус Аль-Сабаа к югу от Умм-Сахрей. Также фиксировались артобстрелы укрепрайонов радикалов ИГ со стороны САА, вследствие чего была уничтожена часть оборонительных сооружений противника, а также более 20 боевиков ИГ. Кроме того, велись бои недалеко от населенного пункта Аль-Аббасия и развязки Ат-Талила.

Российские военные корабли накануне выпустили ракеты в направлении укрепрайонов радикалов ИГ к востоку от Пальмиры, в результате чего была уничтожена военная техника и транспортные средства террористов, передавал ливанский источник AMN.

Правительственные войска продолжили наступление в районе горного массива Аш-Шумария, расположенного к северо-западу от Пальмиры. Сообщалось, что командование сирийской армии планирует заключить в кольцо окружения террористов ИГИЛ, базирующихся на территориях к северо-востоку от города Хомс и к востоку от города Саламия в соседней провинции Хама.

В юго-восточной части провинции в районе КПП «Заза» были отмечены попытки боевиков Сирийской свободной армии (ССА) атаковать укрепрайоны иранских проправительственных отрядов КСИР. При помощи российских военных самолетов наступление удалось приостановить, как передавал оппозиционный источник в Twitter (osodalshrqia_en). ВВС Сирии, в свою очередь, ликвидировали десятки радикалов «Исламского государства» вблизи населенных пунктов Абу Тараха, Абу Джрес и Шандахия.

По данным Twitter-канала (HomsCenter), на севере провинции также фиксировались стычки между правительственными войсками и вооруженной оппозицией в районе населенного пункта Ум Шаршух. Напомним, в северной части Хомса располагается оппозиционный анклав, боевики которого регулярно нарушают условиям перемирия.

Группировки «Тахрир Сурин Файлак Хомс» и «Ахрар Аш-Шам», значительные силы которых располагаются к северу от столицы провинции, в минувшие сутки приняли решение объединиться, сообщал военный источник в Twitter (TahrirSy).

Провинция Ракка

Подразделения Сирийской демократической армии**** (SDF) совместно с Отрядами народной самообороны (YPG) заняли населенный пункт Раккат Ас-Самра и деревню Раккат к востоку от Ракки, а также установили контроль над участком дороги М6 в ходе противостояния вблизи деревни Хунейда. Таким образом, наступающие отряды SDF и YPG теперь действуют всего в двух километрах от Ракки. Бои фиксировались, кроме того, в районе близлежащего населенного пункта Ат-Тадия.

В городе Ат-Табка, расположенном к западу от административного центра региона, был обнаружен тоннель террористов ИГ, как сообщал Twitter-канал (khabrmasdar) .

Ливанский информационный портал Al Masdar News сообщал, что США поставили новую партию вооружения и военной техники курдам. Анкара выразила протест, поскольку YPG сотрудничают с Рабочей партией Курдистана (PПК), которая считается в Турции террористической организацией.

Три местных жителя погибли во время попытки побега из западных окрестностей Ракки в результате разрыва мины, выпущенной в ходе противостояния между SDF и ИГИЛ. Об этом сообщило информагентство Al Manar News.

Провинция Хама

Сирийская армия продолжает развивать наступление на востоке провинции. ВВС Сирии в течение дня наносили удары по опорным пунктам террористов в районе ключевого форпоста ИГ Укейрибат. Правительственные войска тем временем освободили населенный пункт Бархути к востоку от города Саламия, сообщал источник в Twitter (NatDefFor)

Согласно данным информагентства Al Masdar News, наступление САА на Укейрибат начнется в ближайшее время. Правительственные войска стремятся наконец обезопасить трассу Алеппо — Саламия — Ханассер — Хама от постоянных нападений со стороны «Исламского государства».

Военный источник в Twitter (kheddachemust) сообщал о том, что исламисты организовали единый штаб военных операций на севере Хамы, намереваясь вернуть утраченные этой весной позиции в данном районе.

Ирак

Еще один район Западного Мосула был наполовину освобожден иракскими вооруженными силами. Теперь под контролем террористов ИГ остались только кварталы Старый город, Аль-Шафаа и часть района Аль-Занджили, где федеральная полиция накануне отбила мост, здания больницы и отеля. Кроме того, по данным портала Iraqi Day, иракские военнослужащие захватили несколько «джихад-мобилей» террористов ИГ. Полиция Ирака также задержала сотни боевиков недалеко от Старого города.

Таким образом, иракская армия продолжает одновременно наступать на позиции «Исламского государства» в районах Аль-Шафаа и Аль-Занджили, где все еще сохраняются очаги сопротивления ИГИЛ.

В течение дня турецкая авиация наносила авиаудары по укрепрайонам Рабочей партии Курдистана (РПК) вблизи турецко-иракской границы. Никаких данных об уроне, нанесенном курдам, пока не поступало.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)