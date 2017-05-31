Первая больница на солнечных батареях открылась в Сирии

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Москва, 31 мая. В Сирии открылась первая больница, работа которой обеспечивается солнечной энергией. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным агентства, проект Syria Solar призван сделать больницы Сирии менее зависимыми от дизельных генераторов. Инициатором проекта выступил Союз медицинских организаций и учреждений по оказанию помощи (Union of Medical Care and Relief Organizations, UOSSM).

«Сохранение этих больниц в рабочем состоянии — это вопрос жизни и смерти для многих, многих людей в стране», — пояснил руководитель проекта Тарек Макдисси.

Он также добавил, что больница обеспечиваться электроэнергией с помощью 480 солнечных панелей и дизельного генератора. В случае отсутствия дизельного топлива отделение реанимации и операционные смогут продолжать полноценную работу на солнечной энергии на протяжении 24 часов. Местоположение больницы не раскрывается из соображений безопасности.