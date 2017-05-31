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Россия
Ставропольский край выплатит 1,2 миллиарда рублей пострадавшим от паводка

Ставропольский край выплатит 1,2 миллиарда рублей пострадавшим от паводка

21:31  31 Мая 2017
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Ставропольский край выплатит 1,2 миллиарда рублей пострадавшим от паводка

Ставрополь, 31 мая. Власти Ставропольского края планируют потратить почти 1,2 миллиарда рублей на выплаты компенсаций пострадавшим от паводка. Об этом рассказали официальные представители администрации Минераловодского городского округа.

«Потребуется 162 миллиона рублей на единовременные выплаты всем жителям региона, попавшим в зону подтопления, 620 миллионов рублей – на выплаты частичного ущерба, 387 миллионов рублей – за полную утрату», — отметили чиновники.

Ранее стало известно о том, что спасатели зафиксировали снижение уровня воды в зоне паводка в Ставропольском крае.

#ставрополье #паводок
Алексей Громов
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