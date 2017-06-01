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Общество
На рестайлинговый кроссовер Peugeot 2008 объявлены рублевые цены

На рестайлинговый кроссовер Peugeot 2008 объявлены рублевые цены

6:02  1 Июня 2017
1289

На рестайлинговый кроссовер Peugeot 2008 объявлены рублевые цены

Москва, 31 мая. В России стартовали продажи обновленного кроссовера Peugeot 2008, который будет доступен в двух комплектациях. Минимальная цена автомобиля — 1 млн 299 тыс. рублей. Именно столько стоит базовая версия «Active».

Стандартная модель включает в себя систему стабилизации, противотуманные фары, двухзонный климат-контроль, функцию помощи при старте в гору, четыре подушки безопасности, крепления для детских кресел, ЖК-дисплей на панели приборов и другие опции. Комплектация «Allure» обойдется автолюбителям в 1 млн 359 тыс. рублей и порадует их круиз-контролем, шторками, датчиками погоды, тонировкой задних стекол и др. 

За доплату можно получить камеру заднего вида, панорамную крышу и обивку сидений кожей.

Добавим, ранее сообщалось о скором появлении на российском рынке рестайлингового седана Peugeot 408. Новинка получила целый ряд технических доработок, светодиодные ходовые огни, переработанную решетку радиатора, другую головную оптику.

Алексей Громов
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