CNN уволил актрису после фотосессии с муляжом отрезанной головы Трампа

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Вашингтон, 31 мая. Комедийная актриса Кэти Гриффин была уволен с канала СNN после того, как в опубликовала в сети фотографии с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа.

Гриффин была ведущей программы New Year’s Eve на канале CNN.

«CNN решил разорвать соглашение с Кэти Гриффин, касающееся ее появления в нашей программе New Year’s Eve», — гласит официальное заявление канала.

Несмотря на то, что женщина принесла извинения за свой скандальную фотосессию, телеканал назвал ее поступок «отвратительным», сообщает RT.

Напомним, что ранее портал TMZ опубликовал фотосессию с Гриффин, выполненную скандально известным фотографом Тайлером Шилдсом.