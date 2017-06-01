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Украина
Черная метка: лидер «Алисы» попал в базу данных «Миротворца»

Черная метка: лидер «Алисы» попал в базу данных «Миротворца»

9:08  1 Июня 2017
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Черная метка: лидер «Алисы» попал в базу данных «Миротворца»

Киев, 31 мая. Украинский портал «Миротворец» включил в базу «преступников» лидера рок-группы «Алиса» Константина Панфилова (Кинчев). Соответствующую информацию опубликовали администраторы сайта.

Киев обвиняет Кинчева в «незаконном» пересечении границы Украины, «отрицании российской агрессии», а также в организации «незаконной гастрольной деятельности» на территории Крымского полуострова.

Напомним, ранее стало известно о том, что скандальный портал «Миротворец» внес в черный список диджея Андрея Ширмана (DJ Smash).

#украина #рф #миротворец #кинчев #алиса
Алексей Громов
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