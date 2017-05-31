Порошенко назвал решение суда Стокгольма важным шагом к энергетической безопасности Европы

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Киев, 31 мая. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя спор «Нафтогаза» с «Газпромом», попытался заверить Евросоюз в надежности Украины как транзитера газа.

Стокгольмский арбитражный суд сегодня вынес промежуточное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом». Текст решения пока не обнародован, однако в «Нафтогазе Украины» уже утверждают, что суд отменил условие «бери или плати», которое содержится в контракте с «Газпромом». В российской корпорации тем временем напомнили, что окончательное решение в споре с «Нафтогазом» суд вынесет не ранее конца июня.

«Только что председатель «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев проинформировал меня о том, что НАК «Нафтогаз» выиграл крупный коммерческий спор… Подтверждаю, что Украина была и остается надежным партнером в вопросе обеспечения газом европейских потребителей», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Порошенко добавил, что благодаря решению трибунала Киев может потребовать снижения цены на газ по условиям «прозрачного и свободного рынка». По его мнению, решение суда Стокгольма можно назвать «важным шагом на пути к энергетической безопасности».