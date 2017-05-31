ЛНР: неизвестные обстреляли пункт раздачи гуманитарной помощи под Луганском

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Луганск, 31 мая. Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) были вынуждены прекратить выдачу гуманитарной помощи жителям села Пришиб Славяносребского района ЛНР из-за артиллерийского обстрела. Об этом сообщил глава офиса МККК в Луганске Вальтер Грос.

«МККК прибыл в Пришиб для предоставления продуктовых и гигиенических наборов, но был вынужден отложить раздачу и покинуть местность ввиду сложившейся небезопасной обстановки», — сказал Грос.

По его словам, сотрудники МККК услышали мощную артиллерийскую канонаду, однако не смогли точно направление артиллерийского огня, после чего приняли решение прекратить гуманитарную акцию и покинуть село Пришиб.

В Минобороны ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле района раздачи гуманитарной помощи в поселке Пришиб, напомнив, что за минувшие сутки ВСУ пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР в Славяносребском районе.