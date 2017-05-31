Путину и генсеку ООН предстоит насыщенная дискуссия — представитель Гутерреша

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Москва, 31 мая. Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и президенту России Владимиру Путину предстоит обсудить в рамках ПМЭФ множество тем, имеющих международное значение. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«В силу того, что Россия является членом ООН и важнейшим партнером ООН в вопросах мира и безопасности, в особенности в свете того, что происходит в Сирии, в вопросах развития, изменения климата, я уверен, что это будет дискуссия по широкому кругу вопросов», — приводит его слова ТАСС.

Добавим, ранее сообщалось о присутствии Путина на заседании панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия – США», которая будет проходить в рамках XXI-го Петербургского международного экономического форума.