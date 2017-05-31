Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Европарламент готовит санкции против чиновников Венесуэлы

Европарламент готовит санкции против чиновников Венесуэлы

21:01  31 Мая 2017
249

Европарламент готовит санкции против чиновников ВенесуэлыБрюссель, 31 мая. Европейский парламент (ЕП) планирует ввести санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес, который встретился с главой ЕП Антонио Таяни.

«Европарламент изучит возможность введения персональных и индивидуальных санкций против чиновников, которые вовлечены в репрессии или воспрепятствование демократическим правам», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о том, что выборы в Национальное учредительное собрание Венесуэлы могут пройти в июле 2017 года.

#венесуэла
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть