Европарламент готовит санкции против чиновников Венесуэлы

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Брюссель, 31 мая. Европейский парламент (ЕП) планирует ввести санкции в отношении ряда венесуэльских чиновников. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес, который встретился с главой ЕП Антонио Таяни.

«Европарламент изучит возможность введения персональных и индивидуальных санкций против чиновников, которые вовлечены в репрессии или воспрепятствование демократическим правам», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о том, что выборы в Национальное учредительное собрание Венесуэлы могут пройти в июле 2017 года.