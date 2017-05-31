Водитель попытался задавить пешеходов в центре Москвы

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Москва, 31 мая. Московские правоохранители разыскивают водителя, который попытался сбить группу пешеходов в центре города и брызнул в лицу двум мужчинам из газового баллончика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

Об инциденте на Летниковской улице правоохранительным органам сообщили сегодня в 18.17. «Водитель Chevrolet якобы предпринял попытку совершить наезд на пешеходов, после чего брызнул двум мужчинам в лицо из газового баллончика и скрылся», — заявил собеседник ТАСС.

По его словам, пострадавшим пешеходам понадобилась помощь медиков. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.

Добавим, ранее в Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек и скрылся. Как передает URA.RU, его задержали по горячим следам.