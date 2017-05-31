Генсек ООН потребовал активизировать борьбу с ИГИЛ

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Нью-Йорк, 31 мая. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш потребовал активизировать борьбу с терроризмом после теракта в Кабуле.

Как сообщало издание Утро.ру, в результате инцидента в столице Афганистана, который организовало запрещенное в РФ «Исламское государство»*, погибли 90 человек.

«Он выразил категорическое неприятие этого деяния и подчеркнул необходимость усилить борьбу с терроризмом и насильственным экстремизмом», — указано в официальном заявлении ООН.

Напомним, ранее стало известно о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш планирует провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

* Организация запрещена на территории РФ.