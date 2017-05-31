«Газпром» ожидает окончательного решения суда в споре с «Нафтогазом» к концу июня

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Москва, 31 мая. Стокгольмский арбитражный суд может вынести окончательное решение в споре «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» не ранее конца июня. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба «Нафтогаза Украины» сообщила, что Стокгольмский арбитражный суд отменил условие «бери или плати», которое содержится в контракте с «Газпромом». Также в «Нафтогазе» утверждают, что суд отменил запрет на реэкспорт газа и постановил, пересмотреть формулу ценообразования начиная с 2014 года.