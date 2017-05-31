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«ВКонтакте» и «Одноклассники» оповестили москвичей о надвигающемся шторме

«ВКонтакте» и «Одноклассники» оповестили москвичей о надвигающемся шторме

21:05  31 Мая 2017
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«ВКонтакте» и «Одноклассники» оповестили москвичей о надвигающемся шторме

Москва, 31 мая. «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили оповещение о резком ухудшении погоды. Так, сегодня пользователям этих соцсетей пришли сообщения об объявленном 31 мая штормовом предупреждении в Москве.

«В Москве и пригородах объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер с дождем и градом ожидается до утра 1 июня. Возможно повреждение электропередачи и падение деревьев»,  — оповестили пользователей «ВКонтакте».

В сообщении также приводятся телефоны экстренных служб. Соцсеть «Одноклассники» также предупредила пользователей о грозе и порывах ветра до 24 м/с, которые ожидаются в ночь на 1 июня в столице и Подмосковье. Рассылка осуществляется на основе данных регионального управления МЧС и Гидрометцентра.

«ВКонтакте» и «Одноклассники» оповестили москвичей о надвигающемся шторме

Напомним, на территории 22 регионов Центральной России и Поволжья было объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, в этих субъектах РФ прогнозируются проливные дожди, грозы и мощный ветер.

Алексей Громов
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