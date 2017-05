«Белый лебедь», «Тайфун» и другие: пять видов советского оружия, которое напугало Америку

В Избранное

В СССР делался упор на науку, технику и промышленное производство. В результате Советский Союз имел наиболее передовые вооружения своего времени. Перевод материала 5 Weapons That Made the Soviet Union a Military Colossus (And Scared America) издания National Interest представляет Федеральное агентство новостей.

АК-47

Автомат Калашникова почти наверняка убил больше людей, чем ядерное оружие. После Второй мировой войны эта штурмовая винтовка стала самой узнаваемой в мире. Всего было произведено примерно 75 миллионов АК-47.

Преимущество АК-47 перед другими похожими винтовками было в том, что он совмещал в себе новые, более легкие пули с полной автоматической работой в прочном и надежном корпусе. Оружие было не слишком тяжелым, легко разбиралось, из него было удобно стрелять.

Эти атрибуты сделали его идеальным для «войны за национальное освобождение». Помимо вооружения Красной армии и стран Варшавского договора, АК-47 был щедро роздан группам, идеологически связанным с СССР. Миллионы АК-47 продолжают использоваться в армиях и повстанческих движениях.

Ракетный подводный крейсер класса «Тайфун»

Будучи самыми крупными, эти ракетные подводные лодки составляли большую часть российского ядерного сдерживания на море. Почти 175 метров в длину и с водоизмещением в 24 тысячи тонн, эти массивные подводные лодки были в три раза больше, чем американские торпедные подводные лодки класса «Лос-Анджелес» и почти на 10 тысяч тонн тяжелее, чем их собратья, подводные лодки класса «Огайо».

Всего было создано шесть подводных лодок «Тайфун», которые затем отправились на службу в российский флот.

Боевой танк Т-55

Принятый на вооружение в конце Второй мировой войны, средний танк Т-54 стал первым из совершенно новой линии советских основных боевых танков. В нем был новый корпус и система подвески, новая орудийная огневая установка. Он был вооружен 100-миллиметровой пушкой. Т-54 был отличным сочетанием огневой мощи, защиты и мобильности. Благодаря ряду модификаций, в том числе способности бороться на ядерном поле боя, появился новый Т-55.

Общее количество произведенных Т-55 в разных странах варьируется от 42 до 100 тысяч. Т-55 активно экспортировался в социалистические государства, включая страны Варшавского договора, Северный Вьетнам, Кубу, Сирию, Египет, Анголу и более десятка других стран. Устаревший, но дешевый и простой в обслуживании, Т-55 до сих пор стоит на вооружении стран Африки.

Стратегический бомбардировщик Ту-160

Ту-160, получивший прозвище «Белый лебедь», был последним стратегическим бомбардировщиком, созданным в СССР. Он был разработан как бомбардировщик, способный работать в ночное время и в неблагоприятных погодных условиях.

Первый Ту-160 был выпущен 18 декабря 1981 года после длительного периода разработок. Ту-160 может нести 22 тонны боеприпасов в двух отсеках для вооружения.

122-мм гаубица образца 1938 года

Во время Второй мировой войны СССР во многом полагался на артиллерию. Буксируемая артиллерия, в частности минометы, была недорогой, простой в изготовлении и эффективной на поле боя. 13 тысяч артиллерийских орудий были развернуты под Сталинградом. Во время Курской битвы было использовано более 25 тысяч единиц стрелково-пушечного оружия, минометов и гаубиц, чтобы остановить немецкое наступление.

Буксируемая гаубица является наиболее распространенной единицей тяжелой артиллерии в советской армии и типичной для советской артиллерии в целом. Она имела дальность почти 12 километров и могла выбрасывать 21-килограммовые фугасные снаряды по пять или шесть выстрелов в минуту. Во время войны в каждой советской стрелковой дивизии было до 32 таких гаубиц.

Как и все советское оружие, она может быть использована в качестве противотанкового оружия. В общей сложности было произведено почти 20 тысяч подобных гаубиц — в основном, во время войны.