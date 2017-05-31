Вербовщик ИГ приговорен в Самарской области к восьми годам колонии

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Самара, 31 мая. Суд Самарской области назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строго режима 23-летнему Рахмонберди Рашидову. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.

«В 2016 году Рашидов склонял граждан, исповедующих ислам, к ведению борьбы с «неверными», уговаривая поехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», — указано в заявлении.

Кроме того, мужчина сам планировал присоединиться к террористам в САР.

Ранее стало известно о том, что в Ростовской области перед судом предстанут две сторонницы запрещенного в РФ «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.