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Весь мир
Климкин назвал решение суда по иску «Нафтогаза» победой над «энергетической агрессией РФ»

Климкин назвал решение суда по иску «Нафтогаза» победой над «энергетической агрессией РФ»

20:32  31 Мая 2017
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Климкин назвал решение суда по иску «Нафтогаза» победой над «энергетической агрессией РФ»

Киев, 31 мая. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража в споре с «Газпромом» о поставках российского газа является «чистой победой Украины над монополизмом».

«Чистая победа Украины и европейских правил над энергетической агрессией РФ и монополизмом «Газпрома», — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

По данным пресс-службы «Нафтогаза Украины» Стокгольмский арбитраж отменил условие контракта «бери или плати» (take or pay), которое предполагает штрафы за недобор газа. Кроме того, суд отменил запрет на реэкспорт, а также постановил, пересмотреть формулу ценообразования начиная с 2014 года.

#украина #газпром #нафтогаз
Алексей Громов
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