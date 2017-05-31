Климкин назвал решение суда по иску «Нафтогаза» победой над «энергетической агрессией РФ»

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Киев, 31 мая. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража в споре с «Газпромом» о поставках российского газа является «чистой победой Украины над монополизмом».

«Чистая победа Украины и европейских правил над энергетической агрессией РФ и монополизмом «Газпрома», — написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

По данным пресс-службы «Нафтогаза Украины» Стокгольмский арбитраж отменил условие контракта «бери или плати» (take or pay), которое предполагает штрафы за недобор газа. Кроме того, суд отменил запрет на реэкспорт, а также постановил, пересмотреть формулу ценообразования начиная с 2014 года.