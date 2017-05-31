Путин пообещал выделить российским аниматорам до 500 млн рублей на высокие технологии

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Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин пообещал выделить для российской анимации 500 млн рублей из своего резервного фонда на программное обеспечение.

На встрече с представителями мультипликационных студий глава государства пообещал, что почти все из услышанных предложений будут реализованы. «Я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные», — отметил он.

Путин выразил готовность направить из резервного фонда президента до 500 млн рублей на эти цели, а также поблагодарил участников встречи за их труд. Кроме того, он пообещал поговорить с представителями Минфина насчет приравнивания анимационной отрасли к IT-индустрии. «Если будут сопротивляться, снимем про них мультик», — добавил он с улыбкой.

Ранее Путин заявил, что российская анимационная индустрия занимает достойное место в отечественном и мировом кинематографе. Отметим, что на встрече присутствовали представители «Союзмультфильма», «Мельницы», «Рики», «Анимаккорда», «Визарта» и «КиноАтиса»