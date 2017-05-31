Путин пообещал выделить российским аниматорам до 500 млн рублей на высокие технологии
Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин пообещал выделить для российской анимации 500 млн рублей из своего резервного фонда на программное обеспечение.
На встрече с представителями мультипликационных студий глава государства пообещал, что почти все из услышанных предложений будут реализованы. «Я говорю очень аккуратно, потому что здесь нужно проконсультироваться с коллегами, включая и ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение, имея в виду собственные наши российские возможности, высокотехнологичные», — отметил он.
Путин выразил готовность направить из резервного фонда президента до 500 млн рублей на эти цели, а также поблагодарил участников встречи за их труд. Кроме того, он пообещал поговорить с представителями Минфина насчет приравнивания анимационной отрасли к IT-индустрии. «Если будут сопротивляться, снимем про них мультик», — добавил он с улыбкой.
Ранее Путин заявил, что российская анимационная индустрия занимает достойное место в отечественном и мировом кинематографе. Отметим, что на встрече присутствовали представители «Союзмультфильма», «Мельницы», «Рики», «Анимаккорда», «Визарта» и «КиноАтиса»