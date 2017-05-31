СБУ закрыла дорогу на Украину Бабкиной, Панину и Михалкову

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Киев, 31 мая. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры. Среди них режиссер Никита Михалков, певица Надежда Бабкина, юморист Михаил Задорнов, актер Алексей Панин и другие.

СБУ ответила на запрос члена движения «Видсич» Максима Ковбика и сообщила, что проинформировала Министерство культуры Украины о запрете на въезд нескольких российских знаменитостей. Это Надежда Бабкина, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Никита Михалков, Ирина Алферова, Алексей Панин и Леонид Ярмольник. Министерство должно учесть эти фамилии при формировании черного списка людей, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.

Движение «Видсич» утверждает, что СБУ рассмотрела около 100 из 600 заявлений на российских артистов, причем в большинстве случае сотрудники службы не нашли никаких нарушений. Так, ведомство отказалось рассматривать как угрозу нацбезопасности актеров Александра Панкратова-Черного, Геннадия Хазанова и Федора Добронравова.