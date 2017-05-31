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Украина
СБУ закрыла дорогу на Украину Бабкиной, Панину и Михалкову

СБУ закрыла дорогу на Украину Бабкиной, Панину и Михалкову

21:04  31 Мая 2017  /обновлено: 21:04  31 Мая 2017
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СБУ закрыла дорогу на Украину Бабкиной, Панину и Михалкову

Киев, 31 мая. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну ряду российских деятелей культуры. Среди них режиссер Никита Михалков, певица Надежда Бабкина, юморист Михаил Задорнов, актер Алексей Панин и другие.

СБУ ответила на запрос члена движения «Видсич» Максима Ковбика и сообщила, что проинформировала Министерство культуры Украины о запрете на въезд нескольких российских знаменитостей. Это Надежда Бабкина, Станислав Говорухин, Михаил Задорнов, Никита Михалков, Ирина Алферова, Алексей Панин и Леонид Ярмольник. Министерство должно учесть эти фамилии при формировании черного списка людей, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.

СБУ закрыла дорогу на Украину Бабкиной, Панину и Михалкову

Движение «Видсич» утверждает, что СБУ рассмотрела около 100 из 600 заявлений на российских артистов, причем в большинстве случае сотрудники службы не нашли никаких нарушений. Так, ведомство отказалось рассматривать как угрозу нацбезопасности актеров Александра Панкратова-Черного, Геннадия Хазанова и Федора Добронравова.

Алексей Громов
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